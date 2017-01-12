"Торнадовец" отрезал себе ухо сам, чтобы привлечь внимание – Чернышов

Бывший боец расформированной спецроты "Торнадо", находящийся в Лукьяновском СИЗО, отрезал себе часть уха, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом во время своего брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, бывшие "торнадовцы" после вчерашнего судебного заседания были доставлены в распределительное отделение Лукьяновского СИЗО, где и произошел инцидент. "После этого один из подсудимых высказал свое неудовлетворение тем, как идет следствие, как проходят судебные заседания. Он сказал, что его не слышат, не слышат его позиции, к нему относятся плохо, по его мнению. И привлечь внимание к себе он решил тем путем, что отрезал себе часть уха", – рассказал Чернышов.

При этом никаких возражений относительно сотрудников СИЗО или действий конвоиров не было. "Никаких нападений на сотрудников СИЗО не было – это слухи. Ситуация была управляемой с самого начала. Человек совершил такое действие, чтобы привлечь внимание к своей позиции относительно хода следствия и суда", – отметил заместитель министра юстиции.

По словам Чернышова, после произошедшего пострадавший "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему сделали операцию и пришили ухо. "Операция прошла, состояние удовлетворительное. Ни ему, ни его состоянию здоровья ничего не угрожает", – говорит заместитель министра. После этого пострадавшего доставили обратно в СИЗО и всех подследственных развели по камерам.

Откуда у подсудимого появилась "заточка", никто не знает. Как предполагает Денис Чернышов, ее экс-"торнадовец" каким-то образом получил во время судебного заседания или после него. До этого инцидента, по словам министра, никаких сообщений о неадекватном поведении бывших бойцов спецроты "Торнадо", находящихся сейчас в Лукьяновском СИЗО, не поступало.

Напомним, вчера вечером в Лукьяновском СИЗО произошло ЧП: один из экс-бойцов расформированной роты "Торнадо" нанес себе телесные повреждения.