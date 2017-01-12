Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
"Торнадовец" отрезал себе ухо сам, чтобы привлечь внимание – Чернышов http://www.segodnya.ua/img/article/7875/45_main.1484215082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/45_tn.1484215082.jpg Происшествия Никаких стычек с сотрудниками Лукьяновского СИЗО не было, ситуация была контролируемой

"Торнадовец" отрезал себе ухо сам, чтобы привлечь внимание – Чернышов

Сегодня, 11:56

Никаких стычек с сотрудниками Лукьяновского СИЗО не было, ситуация была контролируемой

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бывший боец расформированной спецроты "Торнадо", находящийся в Лукьяновском СИЗО, отрезал себе часть уха, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом во время своего брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, бывшие "торнадовцы" после вчерашнего судебного заседания были доставлены в распределительное отделение Лукьяновского СИЗО, где и произошел инцидент. "После этого один из подсудимых высказал свое неудовлетворение тем, как идет следствие, как проходят судебные заседания. Он сказал, что его не слышат, не слышат его позиции, к нему относятся плохо, по его мнению. И привлечь внимание к себе он решил тем путем, что отрезал себе часть уха", – рассказал Чернышов.

При этом никаких возражений относительно сотрудников СИЗО или действий конвоиров не было. "Никаких нападений на сотрудников СИЗО не было – это слухи. Ситуация была управляемой с самого начала. Человек совершил такое действие, чтобы привлечь внимание к своей позиции относительно хода следствия и суда", – отметил заместитель министра юстиции.

По словам Чернышова, после произошедшего пострадавший "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему сделали операцию и пришили ухо. "Операция прошла, состояние удовлетворительное. Ни ему, ни его состоянию здоровья ничего не угрожает", – говорит заместитель министра. После этого пострадавшего доставили обратно в СИЗО и всех подследственных развели по камерам.

Откуда у подсудимого появилась "заточка", никто не знает. Как предполагает Денис Чернышов, ее экс-"торнадовец" каким-то образом получил во время судебного заседания или после него. До этого инцидента, по словам министра, никаких сообщений о неадекватном поведении бывших бойцов спецроты "Торнадо", находящихся сейчас в Лукьяновском СИЗО, не поступало.

Напомним, вчера вечером в Лукьяновском СИЗО произошло ЧП: один из экс-бойцов расформированной роты "Торнадо" нанес себе телесные повреждения. 
торнадо, лукьяновское сизо, торнадовцы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Возле СИЗО. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

"Торнадовец" в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе ухо, - Стогний

Сегодня, 00:02

Сообщается, что к СИЗО подтягиваются активисты, чтобы поддержать пытавшихся устроить бунт бойцов "Торнадо"

Происшествия

Подробности ЧП в Лукьяновском СИЗО: часть заключенных отказалась подниматься в камеры

Сегодня, 11:07

Полиция начала уголовное производство  

Бизнес

Павел Петренко. Фото: lifedon.com.ua

Министр юстиции раскрыл подробности переноса СИЗО за пределы Киева

9 Декабря 2016, 12:33

Лукьяновской СИЗО планують закрыть, построив новый изолятор в Коцюбинском

Общество

Активисты "Правого сектора" приедут в Святошинский суд. Фото: politeka.net

"Правый сектор" придумал новый план вместо блокирования Лукьяновского СИЗО

28 Ноября 2016, 10:00

Активисты приедут в Святошинский суд, куда привезут подозреваемых экс-беркутовцев

Общество

Протестующие планируют заблокировать вывоз экс-"беркутовцев", однако машины с другими заключенными пропускают

Активисты заблокировали выезд из СИЗО, откуда должны быть доставлены в суд экс-"беркутовцы"

25 Ноября 2016, 12:20

Участники акции требуют не допустить вывоз экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО и опасаются, что благодаря показаниям Януковича их отпустят

Днепр

Руслан Онищенко.Фото: Инна Янголенко, Facebook

Командир "Торнадо": Пугачев никогда не был моим охранником, я сам способен себя защитить

28 Сентября 2016, 05:29

Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре Александр Пугачев действительно служил в "Торнадо", но не был "правой рукой", как утверждает главный военный прокурор Анатолий Матиос, заявил Руслан Онищенко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.