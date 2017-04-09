"Азов" сорвал проведение диктанта по русскому языку в Киеве

После акции мероприятие отменили в Киеве и в других украинских городах

В Киеве, 8 апреля на базе Российского центра науки и культуры должен был пройти "Тотальный диктант". Мероприятия не состоятся по вине украинских националистов. Так, с раннего утра вход в РЦНК блокирован активистами нескольких националистических организнаций. Об этом со ссылкой на Россотрудничество сообщает 112.ua.

В настоящее время Российский центр науки и культуры взят под охрану киевской полицией, говорится в сообщении.

Отмечается, что в нынешнем году в Киеве на диктант выразили желание прийти порядка 200 челевек. Акция планировалась и в других городах Украины.

ГК "Азов" сообщило, что проведение диктанта сорвали активисты организации.

Активісти Національного Kорпусу не дали провести проросійську акцію в місті та зірвали "тотальний диктант па-русскі"https://t.co/sMSEqufSH3 pic.twitter.com/EarItZ0aKr — АЗОВ (@Polk_Azov) 8 апреля 2017 г.

Директор киевского представительства Россотрудничества Константин Воробьев сообщил "РИА Новости", что после акции диктант отменили во всех городах Украины.

Напомним, НБУ обратился к правоохранителям из-за акций "Азова" против банков с российским капиталом.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты заблокировали здание Россотрудничества.