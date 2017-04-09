"Азов" сорвал проведение диктанта по русскому языку в Киеве

Вчера, 00:33

После акции мероприятие отменили в Киеве и в других украинских городах

Фото: Из открытых источников
Фото: Из открытых источников

В Киеве, 8 апреля на базе Российского центра науки и культуры должен был пройти "Тотальный диктант". Мероприятия не состоятся по вине украинских националистов. Так, с раннего утра вход в РЦНК блокирован активистами нескольких националистических организнаций. Об этом со ссылкой на Россотрудничество сообщает 112.ua.

В настоящее время Российский центр науки и культуры взят под охрану киевской полицией, говорится в сообщении.

Отмечается, что в нынешнем году в Киеве на диктант выразили желание прийти порядка 200 челевек. Акция планировалась и в других городах Украины.

ГК "Азов" сообщило, что проведение диктанта сорвали активисты организации.

Директор киевского представительства Россотрудничества Константин Воробьев сообщил "РИА Новости", что после акции диктант отменили во всех городах Украины.

Напомним, НБУ обратился к правоохранителям из-за акций "Азова" против банков с российским капиталом.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты заблокировали здание Россотрудничества.
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