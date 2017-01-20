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Балетмейстер киевского театра заставлял артистов участвовать в нелегальных зарубежных гастролях http://www.segodnya.ua/img/article/7900/2_main.1484864787.png http://www.segodnya.ua/img/article/7900/2_tn.1484864787.png Происшествия Директора и балетмейстера подозревают в присвоении средств и в подделке документов

Балетмейстер киевского театра заставлял артистов участвовать в нелегальных зарубежных гастролях

Сегодня, 08:19

Директора и балетмейстера подозревают в присвоении средств и в подделке документов

Театр оперы и балеты для детей и юношества. Фото: musictheatre.kiev.ua
Театр оперы и балеты для детей и юношества. Фото: musictheatre.kiev.ua

Прокуратура Киева сообщила о подозрении директору и главному балетмейстеру столичного академтеатра оперы и балета на ул. Межигорской, 2.

Их подозревают в присвоении средств и в подделке документов.

"С 2012 по 2015 год балетмейстер заставлял артистов участвовать в нелегальных зарубежных гастролях и даром использовал казенный реквизит, чем нанес ущерб бюджету на миллион гривен", — говорят в прокуратуре Киева.
театр, скандал, прокуратура, ущерб, балетмейстер
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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