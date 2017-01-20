Балетмейстер киевского театра заставлял артистов участвовать в нелегальных зарубежных гастролях

Директора и балетмейстера подозревают в присвоении средств и в подделке документов

Прокуратура Киева сообщила о подозрении директору и главному балетмейстеру столичного академтеатра оперы и балета на ул. Межигорской, 2.

Их подозревают в присвоении средств и в подделке документов.

"С 2012 по 2015 год балетмейстер заставлял артистов участвовать в нелегальных зарубежных гастролях и даром использовал казенный реквизит, чем нанес ущерб бюджету на миллион гривен", — говорят в прокуратуре Киева.