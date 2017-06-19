Без права на залог: в Киеве арестовали таможенника, пойманного на взятке в 7500 долларов

Сегодня, 14:06

При задержании таможенник оказывал сопротивление и травмировал сотрудника СБУ

Таможенника взяли под стражу без права на залог
Таможенника взяли под стражу без права на залог

В Киеве взяли под стражу без права на залог сотрудника Киевской таможни, которого подозревают во взяточничестве, сообщает военная прокуратура.

Так, инспектор управления противодействия таможенным правонарушениям был задержан 16 июня. Он требовал взятку от директора одного из частных обществ за растаможивание груза и получил сначала 7500 долларов США. Задержали нечистого на руку таможенника при передаче остальных средств (350 долларов США). Во время задержания инспектор оказывал сопротивление сотрудникам СБУ и, одному из них, нанес тяжкие телесные повреждения.

Госслужащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение в крупном размере") и ч. 3 ст. 345 УК Украины ("Умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением служебных обязанностей"). Следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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