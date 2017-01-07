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Боец погиб, защищая женщину от стаи овчарок: новые подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7862/51_main.1483819963.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/51_tn.1483819963.jpg Происшествия Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак

Боец погиб, защищая женщину от стаи овчарок: новые подробности

Сегодня, 22:20

Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак

Полиция квалифицировала дело как нечаянное покушение на убийство. Фото: planetakartinok.net
Полиция квалифицировала дело как нечаянное покушение на убийство. Фото: planetakartinok.net

Стали известны новые подробности жуткого происшествия под Киевом. Как сообщалось, собаки разорвали мужчину.

"Сегодня около 6:00 утра в селе Кучаков Бориспольского района на территории садового кооператива на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали 4 восточно-европейские овчарки. 40 летний Владимир Томилин, участник боевых действий, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством", – следует из сообщения пресс-службы Киевской областной государственной администрации на официальном сайте.

Согласно информации пресс-службы, на крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других. Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который постоянно игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных.

Мужчиной, который погиб, был участник третьей волны мобилизации – Владимир Томилин проживающий в Киеве. В с.Кучаков он приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе.

Полиция квалифицировала дело как нечаянное покушение на убийство. Председатель КОГА Александр Горган взял данное дело под личный контроль.
убийство, нападение, собаки, погиб, напали
Источник:

Интерфакс-Украина

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