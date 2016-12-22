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Больные киевляне массово бьют опасные ртутные градусники http://www.segodnya.ua/img/article/7820/47_main.1482412316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/47_tn.1482412316.jpg Происшествия Спасатели не рекомендуют убирать ртуть пылесосом или веником

Больные киевляне массово бьют опасные ртутные градусники

Сегодня, 15:08

Спасатели не рекомендуют убирать ртуть пылесосом или веником

Спасателей стали чаще вызывать на уборку ртути. Фото: соцсети
Спасателей стали чаще вызывать на уборку ртути. Фото: соцсети

В столице заметно участились случаи, когда киевляне разбивают опасные ртутные термометры, сообщают в Киевской аварийно-спасательной службе. 

"С 15 по 22 декабря спасатели выезжали 27 раз в квартиры и дома на уборку ртути из разбитых термометров. На сегодняшний участился уровень заболеваемости среди населения и из-за это спасателя также чаще выезжают на демеркуризацию", – сообщают в КАСС.

Эксперты из службы напоминают, что при разбитом ртутном термометре ни в коем случае нельзя использовать пылесос для уборки – такой способ только усугубит ситуацию, а пылесос придется тоже утилизировать.

Также нельзя подметать ртуть веником (это размельчает ядовитые шарики ртути в ртутную пыль) и вытирать ее мокрой тряпкой. Подробную инструкцию, о том, как правильно убрать ртуть, можно найти на сайте КАСС – www.usar-kiev.com.ua.
спасатели, ртуть, киевляне, больные, опасные
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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