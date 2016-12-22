Больные киевляне массово бьют опасные ртутные градусники

В столице заметно участились случаи, когда киевляне разбивают опасные ртутные термометры, сообщают в Киевской аварийно-спасательной службе.

"С 15 по 22 декабря спасатели выезжали 27 раз в квартиры и дома на уборку ртути из разбитых термометров. На сегодняшний участился уровень заболеваемости среди населения и из-за это спасателя также чаще выезжают на демеркуризацию", – сообщают в КАСС.

Эксперты из службы напоминают, что при разбитом ртутном термометре ни в коем случае нельзя использовать пылесос для уборки – такой способ только усугубит ситуацию, а пылесос придется тоже утилизировать.

Также нельзя подметать ртуть веником (это размельчает ядовитые шарики ртути в ртутную пыль) и вытирать ее мокрой тряпкой. Подробную инструкцию, о том, как правильно убрать ртуть, можно найти на сайте КАСС – www.usar-kiev.com.ua.