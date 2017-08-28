Борьба с киосками на КПИ в Киеве: владельцы МАФов протестуют и не дают расчистить проход

В столице, возле метро "Политехнический институт", уже почти неделю никто не убирает остатки разрушенных после ночного демонтажа киосков. "Сегодня" побывала на месте и выяснила, когда будет наведен порядок в Политехническом переулке и как власти собираются уладить конфликт с торговцами, которые объявили бессрочную акцию протеста.

РАЗРУХА. Сейчас пешеходам пройти по тротуару невозможно из-за разбросанных кусков металла — только выйдя на проезжую часть, что небезопасно при оживленном движении транспорта. Возле выхода из метро торговцы установили символический крест и небольшую палатку, где собирают подписи в свою поддержку. Вокруг — разрушенные МАФы с плакатами "Майдан на КПИ", "Бессрочная акция против беспредела власти" и "Сделай селфи и отправь власти".

"Мы уже собрали более четырех тысяч подписей киевлян в свою поддержку. Убирать разрушенные киоски мы не собираемся и коммунальщикам сделать тоже этого не позволим, пока не решится наш вопрос. На этом месте работаем 20 лет, и у нас есть все разрешительные документы. Хотим остаться работать именно здесь, готовы даже поделится площадями", — заявляет предприниматель Николай.

УЩЕРБ. Те, кто торговал здесь продуктами и одеждой, подсчитали убытки. "Ущерб после ночного демонтажа составил около $370 тыс. Но хуже всего, что без работы осталось около 80 человек, которые кормили свои семьи", — поясняют торговцы.

В то же время они признают, что земля находилась не в их аренде и они не платят паевое участие. Якобы подавали необходимые документы, но чиновники их не приняли.



ВЛАСТЬ. Городские власти объясняют, что снесенные МАФы на КПИ были незаконными, и решительно настроены расчистить территорию, чтобы обустроить на этом месте сквер и открыть проход к зданию колледжа, который многие годы закрыт.

"Половину мусора горслужбы вывезли, вторую половину уберут, как только полиция обеспечит безопасность для рабочих. Это может занять месяц, — пояснил "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. — Торговцы не подавали документы на паевое участие, кроме одного человека — владельца киоска площадью 30 кв.м. За три года они не доплатили в горбюджет 2,5 млн грн! В то время как киоскеры из торговых точек через дорогу исправно платят".

Сейчас власти готовы предоставить торговцам на льготных условиях места на других рынках города.

Киоски на этом месте уже сносили в декабре прошлого года, но киоскеры сумели возродиться и даже расшириться. А незаконная торговля, в том числе прямо с земли, процветает на КПИ вплоть до ул. Борщаговской и остановки скоростного трамвая.