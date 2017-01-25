Бразильца, который вербовал наемников и воевал на стороне "ДНР", приговорили к 13 годам тюрьмы

Украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь"

Прокуратура Киева доказала в суде вину гражданина Бразилии, который воевал на востоке Украины, к созданию террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов.

По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований), ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецкис аэропортом. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.