Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Центр Киева в ближайшие дни будет усиленно охраняться http://www.segodnya.ua/img/article/7894/72_main.1484748504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/72_tn.1484748504.jpg Происшествия На службу заступает более тысячи сотрудников правоохранительных органов

Центр Киева в ближайшие дни будет усиленно охраняться

Сегодня, 16:08

На службу заступает более тысячи сотрудников правоохранительных органов

Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

С 18-го по 20-е января 2017-го года центральная часть столицы будет охраняться в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.  

Подобные меры будут приниматься во время заседаний Верховной Рады и мероприятий с массовым участием граждан. Службу в усиленном режиме будут нести более 1130-ти работников столичной полиции, патрульных и нацгвардейцев.

Правоохранители также призывают граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок. 
центр, правоохранители, правила поведения, нацгвардия, правопорядок

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области мужчина развесил на заборе гранаты и угрожал взорвать их

Сегодня, 13:08

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200

Происшествия

В киевском хостеле пьяный мужчина угрожал людям оружием

Сегодня, 11:18

Мужчина приехал из Запорожской области и был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Происшествия

Жительницу Ирпеня разыскивали за кражу в Святошинском районе

Под Киевом задержали женщину, которую разыскивали за кражу

13 Января, 13:31

Нетрезвая преступница приставала на улице к прохожим

Происшествия

Подробности взрыва в киевской многоэтажке: гранату подложили в почтовый ящик известного догхантера

13 Января, 12:31

Гранату подложили в почтовый ящик, который находится по месту прописки Алексея Святогора 

Происшествия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову

13 Января, 10:29

Пострадавшему сразу вызвали "скорую" и сообщили об инциденте полиции  

Происшествия

Под Киевом мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики

13 Января, 01:22

Правоохранители провели санкционированный обыск

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.