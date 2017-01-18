Центр Киева в ближайшие дни будет усиленно охраняться

С 18-го по 20-е января 2017-го года центральная часть столицы будет охраняться в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подобные меры будут приниматься во время заседаний Верховной Рады и мероприятий с массовым участием граждан. Службу в усиленном режиме будут нести более 1130-ти работников столичной полиции, патрульных и нацгвардейцев.

Правоохранители также призывают граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок.