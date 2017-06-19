Часть киевлян осталась без воды из-за прорыва трубы

На углу ул. Белицкой и пер. Полкового в Киеве вчера произошел прорыв водопровода диаметром 500 мм. Ремонтниками ограничено движение транспорта и изменен маршрут автобуса №32 – в объезд по ул. Межевой.

Холодной воды нет в домах в переулке Полковом, 1 и 55, понижено давление ее поставки в двух жилых массивах – "Белицкий" и "Липинка". На месте работали водовозки с питьевой водой – на углу ул. Замковецкой и пер. Полкового, а также возле ж/м "Липинка" на ул. Кавалеридзе между домами №№9-11.