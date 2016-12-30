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Человек, подстреливший мужчину и женщину в центре Киева, скрылся с места происшествия http://www.segodnya.ua/img/article/7848/53_main.1483128258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/53_tn.1483128258.jpg Происшествия Пока не известно, где он находится

Человек, подстреливший мужчину и женщину в центре Киева, скрылся с места происшествия

Сегодня, 22:04

Пока не известно, где он находится

На месте проводят следственные оперативные действия
На месте проводят следственные оперативные действия. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

Человек, открывший огонь по людям в центре Киева, скрылся с места происшествия, передает телеканал "112 Украина".

Стало известно, что возле Дворца спорта находится офис частной фирмы, и тут неизвестный человек стрелял в другого мужчину и женщину. Они стали жертвами. Мужчину, который был ранен, забрали в 17-ю больницу. Пока о его состоянии ничего не известно. Женщина также жива.

Мужчина, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Пока также не известно, где он находится. Сейчас на месте проводят следственные оперативные действия. В помещении разбросаны вещи, есть кровь также и на улице.

Напомним, в центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.
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