Человек, подстреливший мужчину и женщину в центре Киева, скрылся с места происшествия

Пока не известно, где он находится

Человек, открывший огонь по людям в центре Киева, скрылся с места происшествия, передает телеканал "112 Украина".

Стало известно, что возле Дворца спорта находится офис частной фирмы, и тут неизвестный человек стрелял в другого мужчину и женщину. Они стали жертвами. Мужчину, который был ранен, забрали в 17-ю больницу. Пока о его состоянии ничего не известно. Женщина также жива.

Мужчина, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Пока также не известно, где он находится. Сейчас на месте проводят следственные оперативные действия. В помещении разбросаны вещи, есть кровь также и на улице.

Напомним, в центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.