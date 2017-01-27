ЧП в киевском метро: нога парня застряла между платформой и поездом (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:51

Пассажиры пытались уговорить машиниста сдать назад, чтобы освободить его из ловушки, но тот отказал


В Киеве пассажиры метро самостоятельно освободили парня, нога которого застряла между платформой и поездом. Справились за считанные минуты.

Это случилось под вечер на одной из киевских станций метро. Екатерина возвращалась домой после лекций по философии. Первый поезд девушка решила пропустить, чтобы закончить разговор с подругой.

"Я оборачиваюсь, и вижу, что на перроне, рядом с поездом, лежит молодой человек лицом к полу, и ноги у него между перроном и платформой", – рассказывает Екатерина Макаревич.

Сначала пассажиры пытались уговорить машиниста сдать назад, чтобы освободить парня из ловушки, но тот отказал. Тогда люди самостоятельно решили помочь.

"Человек десять или даже больше… мужчины прибежал с соседнего вагона, они начали уже вместе толкать вагон, то есть раскачивать. Очень быстро, максимум несколько минут прошло, и я смотрю, парень уже лежит на перроне. То есть вытащили ноги", – добавила Екатерина.

В метрополитене благодарны киевлянам за помощь в этой ситуации, однако утверждают – их сотрудники придерживались определенной процедуры.

"Снималось напряжение с контактного рельса, вызывается параллельно милиционер или сотрудник полиции, который уже подходит выяснять ситуацию, вызывается параллельно скорая помощь, которая тоже достаточно оперативно приехала", – объяснила Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен".

Подобная ситуация произошла несколько лет назад в австралийском городе Стерлинг. Тогда работник метрополитена не смог помочь мужчине, который застрял, десятки пассажиров выстроились, чтобы отодвинуть вагон и освободить пленника. А после просто продолжили путь в этом же вагоне.

А для того чтобы избежать травм в метро, его работники советуют прислушиваться к предостережениям и объявлениям диктора.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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