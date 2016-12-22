Что делать, если вы разбили термометр

Вам понадобится банка с водой, скотч и резиновые перчатки

В Киевской службе спасения напомнили, как собрать ртуть и очистить помещение, если вы разбили термометр.

1. Ни в коем случае не применяйте пылесос для уборки! Во-первых, пылесос сам испачкается частицами ртути и использовать его в дальнейшем будет опасно. Во-вторых, фильтры пылесоса не задержат всю ртуть и большая часть уже в распыленном виде вновь окажется в помещении, и осядет на всех возможных поверхностях.

2. Нельзя подметать ртуть веником! Это только размельчит ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль, усложняя ее уборку.

3. Не пытайтесь вытирать ртуть тряпкой! Это приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению площади поверхности ее испарения.

Инструкция по уборке ртути, устранение последствий разбитого градусника:

Приготовьте следующие вещи:

• Стеклянную банку с водой и плотно закрывающейся крышкой для собранной ртути

• Широкую клеевую ленту – скотч

• Полиэтиленовые пакеты для утилизации вещей, которые могут быть загрязнены ртутью

• Резиновую грушу, медицинский шприц

• Фонарик или настольную лампу для освещения

• Резиновые перчатки

• Химикаты, обладающие окислительными свойствами, и содержащие соединения хлора

Этап первый. Приступаем к механической демеркуризации - это сбор капель ртути. Главный и трудоемкий этап.

1. Вывести из помещения всех незадействованных в уборке людей. Обязательно вывести из помещения детей и домашних животных.

2. Закройте двери комнаты, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения.

3. Откройте, не создавая сквозняка, форточку в комнате, где разбился градусник.

4. Проведите тщательный осмотр всех предметов, поверхностей, на которые могли попасть капельки ртути. Стоит учесть, что шарики ртути очень хорошо катаются по любой поверхности, при этом могут быть очень маленьких размеров. Для осмотра используйте фонарь, которым следует светить вдоль пола (или другой поверхности), хорошо проверьте все углы, трещины в полу, щели, выемки и неровности. В свете фонаря хорошо видны серебристые шарики ртути, которые легко заметить, благодаря их металлическому блеску.

5. Начинать механическую демеркуризацию необходимо от периферии к центру того места, где был разбит градусник, чтобы не увеличить площадь загрязнения.

6. Сбор ртути лучше начинать с самых больших капель, чтобы они не разбились на более мелкие капельки. Для удобства уборки ртути лучше воспользоваться плотным листом бумаги, согнутым пополам, или в форме совка. Для закатывания капель ртути на лист бумаги, воспользуйтесь толстой иглой или вязальной спицей.

7. Для сбора очень мелких капель ртути воспользуйтесь куском скотча. Мелкие капли ртути должны собираться липкой стороной скотча. Куски клейкой ленты с прилипшими к ней каплями ртути также надо поместить в стеклянную банку.

8. Из щелей капли ртути можно достать и с помощью медицинского шприца с толстой иглой.

9. Если у вас появились подозрения, что частицы ртути попали под плинтус, под ламинат или под половицу паркета, их следует снять и тщательно осмотреть. Если ртуть попала на ковер или ковровые покрытия, то необходимо аккуратно свернуть ковер, от периферии к центру, чтобы шарики ртути не разлетелись по помещению, поместить в большой целый целлофановый пакет. К сожалению, с ковром придется расстаться, поскольку убрать из него ртуть на 100% невозможно.

10. Собранные остатки градусника необходимо также поместить в стеклянную банку. После того как вы собрали всю ртуть, с ней следует обращаться очень аккуратно и бережно. Закройте банку с ртутью и водой плотной крышкой. Ни в коем случае нельзя выбрасывать ртуть на свалку, в мусоропровод или унитаз. Это приведет только к новым, очень трудно устраняемым загрязнениям. Банку с собранной ртутью можно поставить на балкон или в гараж, предусмотрев все для ее сохранности, а затем передать на утилизацию ртути (тел. в Киеве: 430-37-13)

Этап второй. Приступаем к химической демеркуризации.

К данному этапу следует переходить только в том случае, если убраны все видимые капельки ртути, собраны и удалены из помещения все загрязненные предметы и вещи. Для этого вам понадобятся имеющиеся дома химикаты. Наиболее доступное средство, которое можно найти, это "Белизна".

1. Для приготовления раствора налейте в ведро 1 л "Белизны" (или другого средства с хлором) и 8 л воды.

2.Надеваем резиновые перчатки и начинаем обрабатывать загрязненную поверхность полученным раствором. При обработке поверхностей особое внимание следует уделить трещинам, щелям и углам, где могли сохраниться частицы ртути. В таких местах даже можно залить немного раствора, для более надежной обработки.

3. Окна и двери в помещение должны быть закрыты.

4. После паузы (3 часа) нужно сделать качественную влажную уборку во всей квартире и интенсивно проветрить помещение.

5. Для профилактики последствий разбитого градусника, в течение 10-15 дней проводятся ежедневные влажные уборки квартиры с небольшим добавлением "Белизны" и частые длительные проветривания.

При соблюдении этих рекомендаций за указанный срок удается полностью избавиться от последствий разбитого ртутного градусника.

Напомним, в столице заметно участились случаи, когда киевляне разбивают опасные ртутные термометры, сообщают в Киевской аварийно-спасательной службе.