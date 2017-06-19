Что воруют в Киеве: от продуктов до мотоцикла

Сегодня, 09:22

39-летняя киевлянка несколько дней подряд обчищала супермаркеты на Оболони

 

Находясь под личным обязательством, женщина совершила очередную кражу
Находясь под личным обязательством, женщина совершила очередную кражу. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В супермаркете на Оболони задержали 39-летнюю киевлянку с ворованными продуктами на сумму более чем тысячу гривен.

"Продукты она спрятала в сумку и прошла мимо кассы. Кражу заметил охранник магазина, который задержал женщину и передал в руки полиции. Как выяснилось, киевлянку два дня подряд задерживали за аналогичные преступления в других супермаркетах на Оболони. Находясь под личным обязательством, женщина совершила очередную кражу", — сообщили в полиции. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

А в Днепровском районе на краже мотоцикла попался 48-летний мужчина.

"У дома на улице Энтузиастов киевлянин оставил свой мотоцикл и пошел по делам. Однако не успел он отойти на несколько метров, как увидел, что неизвестный схватил мотоцикл и покатил его по улице. Владелец начал догонять злоумышленника, а прохожие — вызвали полицию. Похитителя задержали жители своими силами и держали его до приезда правоохранителей", — рассказали в полиции. Вору грозит до 10 лет тюрьмы.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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