Дерзкое убийство в Киеве: из окна авто расстреляли мужчину (18+)

Сегодня, 00:19

В столице введен оперативный план "Перехват"


Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте
фото: Влад Антонов

В Киеве на улице Шота Руставели 12 из проезжающего автомобиля расстрелян мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики долго пытались его реанимировать, однако пострадавший скончался на месте.

В столице введен оперативный план "Перехват" по розыску машины, на которой скрылись преступники.

По предварительной информации, ищут темно-зеленый Фольксваген Джетта с польскими номерами. Улица перекрыта. 

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На месте работают опергруппа и полиция.

Ранее в Киеве на улице Зоологической неизвестные расстреляли мужчину. По предварительным данным, нападавшие забрали сумку и скрылись.
Киев, авто, мужчина, преступники, расстреляли
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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