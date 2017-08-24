Дерзкое убийство в Киеве: из окна авто расстреляли мужчину (18+)

В Киеве на улице Шота Руставели 12 из проезжающего автомобиля расстрелян мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики долго пытались его реанимировать, однако пострадавший скончался на месте.

В столице введен оперативный план "Перехват" по розыску машины, на которой скрылись преступники.

По предварительной информации, ищут темно-зеленый Фольксваген Джетта с польскими номерами. Улица перекрыта.

На месте работают опергруппа и полиция.

Ранее в Киеве на улице Зоологической неизвестные расстреляли мужчину. По предварительным данным, нападавшие забрали сумку и скрылись.