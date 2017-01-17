"Донецкие блатные": вице-президент Федерации бокса избил патрульных в Киеве

2-го января в Оболонском районном отделении полиции Киева "донецкий бизнесмен", вице-президент Федерации бокса Украины Николай Щур устроил драку с патрульными. Об этом сообщил в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

Как сообщает Синицын, 2-го января, в половине третьего ночи экипаж патрульной полиции остановил Mercedes "Гелендваген", за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии. Ею оказалась некая Войцеховская Елена Витальевна, 1981-го года рождения. Для составления протокола правоохранители отвезли женщину в Оболонский райотдел. После в то же отделение полиции на помощь знакомой приехал Николай Щур. У мужчины возник спор с копами, составлявшими протокол, переросший в драку. В результате потасовки Щур сломал одному из правоохранителей нос.

Волонтер отмечает, что следователями было заведено дело по ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сам Николай Щур предусмотрительно лег в одну из частных киевских клиник, чтобы не закрыли.

В то же время озвученный инцидент прокомментировал глава киевской полиции Андрей Крищенко. "2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде", – сообщил он на своей странице в Facebook.