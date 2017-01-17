Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
"Донецкие блатные": вице-президент Федерации бокса избил патрульных в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/7890/87_main.1484663138.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/87_tn.1484663138.jpg Происшествия Инцидент произошел две недели назад в одном из райотделов города

"Донецкие блатные": вице-президент Федерации бокса избил патрульных в Киеве

Сегодня, 16:25

Инцидент произошел две недели назад в одном из райотделов города

Фото: JetSetter.ua
Фото: JetSetter.ua

2-го января в Оболонском районном отделении полиции Киева "донецкий бизнесмен", вице-президент Федерации бокса Украины Николай Щур устроил драку с патрульными. Об этом сообщил в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

Как сообщает Синицын, 2-го января, в половине третьего ночи экипаж патрульной полиции остановил Mercedes "Гелендваген", за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии. Ею оказалась некая Войцеховская Елена Витальевна, 1981-го года рождения. Для составления протокола правоохранители отвезли женщину в Оболонский райотдел. После в то же отделение полиции на помощь знакомой приехал Николай Щур. У мужчины возник спор с копами, составлявшими протокол, переросший в драку. В результате потасовки Щур сломал одному из правоохранителей нос.

Волонтер отмечает, что следователями было заведено дело по ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сам Николай Щур предусмотрительно лег в одну из частных киевских клиник, чтобы не закрыли.

В то же время озвученный инцидент прокомментировал глава киевской полиции Андрей Крищенко. "2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде", – сообщил он на своей странице в Facebook.
киев, МВД, протокол, Шевченко, насилие, бизнесмен, инцидент, Николай Щур, волонтер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Юрий Луценко, фото newsonline24.com.ua

Экс-глава Обуховской РГА получил четыре года тюрьмы за земельные махинации

Вчера, 23:31

Своими действиями экс-глава РГА нанес ущерб государству на 119 млн гривен

Происшествия

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом узбека, фото telegraf.com.ua

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом узбека

15 Января, 22:25

Также выявили граждан Израиля и Иордании с поддельными документами

Происшествия

Все подробности убийства предпринимателя в Киеве

11 Января, 20:26

На месте преступления обнаружили пять гильз, пули, перчатки и ключи от квартиры и автомобиля

Печерский

Пострадал 25-летний парень. Фото: AFP

В центре Киева подстрелили иностранца

5 Января, 17:35

У парня ранены обе ноги, его доставили в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают правонарушителя

Происшествия

Полицейские устанавливают личность роженицы. Фото: liter.kz

Под Киевом мать выбросила новорожденного сына на свалку

5 Января, 14:55

Мертвого ребенка обнаружил охранник, тело мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы

Власть

Все незаконные конструкции будут убраны Фото: kiev24.ua

В Киеве снесут еще более тысячи МАФов – советник Кличко

Сегодня, 14:31

Все незаконные малые архитектурные форму будут убраны, а законные – приведены к единой форме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.