Драка со стрельбой в Киеве: полиция раскрыла детали

Личность стрелка установлена и сейчас решается вопрос о квалификации происшествия

Столичная полиция сообщает, что 41-летний киевлянин вечером 19 августа устроил драку со стрельбой в автобусе и сбежал из больницы, отказавшись от медицинской помощи.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате инцидента никто не пострадал.

Установлено, что во время движения транспортного средства мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и попытался его успокоить. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса. Выяснять отношения мужчины продолжили на остановке общественного транспорта. Пассажир, который унимал нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении.

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пистолет для отстрела резиновыми пулями и три гильзы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. 41-летнего стрелка забрала "скорая", но из больницы мужчина сбежал, отказавшись от медицинской помощи.

Также сообщается, что личность стрелка установлена и сейчас решается вопрос о квалификации происшествия.

Напомним, вчера вечером в Киеве на Петровке возле ресторана McDonald's в автобусе, который курсирует по маршруту 101, конфликт между двумя мужчинами перерос в драку со стрельбой.