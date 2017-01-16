Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Экс-глава Обуховской РГА получил четыре года тюрьмы за земельные махинации http://www.segodnya.ua/img/article/7888/31_main.1484602267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/31_tn.1484602267.jpg Происшествия Своими действиями экс-глава РГА нанес ущерб государству на 119 млн гривен

Экс-глава Обуховской РГА получил четыре года тюрьмы за земельные махинации

Сегодня, 23:31

Своими действиями экс-глава РГА нанес ущерб государству на 119 млн гривен

Юрий Луценко, фото newsonline24.com.ua
Юрий Луценко, фото newsonline24.com.ua

Экс-глава Обуховской районной государственной администрации и его первый заместитель получили реальные сроки лишения свободы за земельные махинации в Киевской области, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"4 года за решеткой получили в суде экс-руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель за дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом генпрокурор не называет фамилии чиновников.

Обуховский район Киевской области непосредственно граничит с г.Киев; его восточная граница проходит по акватории Каневского водохранилища.
киев, граница, ущерб, прокурор, махинации, тюрьмы, Юрий Луценко, заместитель, сроки, экс-глава
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Гройсман пригрозил наказывать за махинации с лекарствами

22 Ноября 2016, 20:23

Премьер также отметил, что на лекарства от астмы, диабета и сердечной недостаточности из бюджета выделят шесть миллиардов гривен

Днепр

В Днепре полицейские растратили 1,5 миллиона

30 Октября 2016, 04:52

У руководства полиции охраны было несколько способов растраты средств из госбюджета

Одесса

Суд продлил арест мэру Затоки и экс-главе земельной комиссии. Фото: job-sbu.org

Суд продлил арест мэру Затоки и экс-главе земельной комиссии, которые подозреваются в земельных махинациях

19 Октября 2016, 20:55

Обвинительный акт относительно указанных лиц назначен к судебному разбирательству

Происшествия и криминал

Руководство "Радия" присвоило 130 млн грн госсредств

3 Августа 2016, 21:43

Во время обысков в кабинетах руководителей НПП "Радий" сотрудники СБУ изъяли наличные в разных валютах в эквиваленте более $0,5 млн

Днепр

<p><span>В течение 2016 года злоумышленники ежедневно похищали с тепловозов около 500 литров дизельного топлива. Фото:&nbsp;slawyanka.info</span></p>

Работники ж/д ежедневно крали по 500 литров дизтоплива

22 Июля 2016, 05:56

Недобросовестные железнодорожники систематически сливали топливо из маневровых тепловозов

Харьков

Во время обыска у харьковского чиновника нашли портрет в стиле Пшонки

15 Июля 2016, 06:29

Владимира Солошкина подозревают в совершении коррупционных деяний

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.