Экс-глава Обуховской РГА получил четыре года тюрьмы за земельные махинации

Экс-глава Обуховской районной государственной администрации и его первый заместитель получили реальные сроки лишения свободы за земельные махинации в Киевской области, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"4 года за решеткой получили в суде экс-руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель за дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом генпрокурор не называет фамилии чиновников.

Обуховский район Киевской области непосредственно граничит с г.Киев; его восточная граница проходит по акватории Каневского водохранилища.