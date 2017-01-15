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Экс-командир "Торнадо" заявил, что не резал ухо подчиненному в СИЗО http://www.segodnya.ua/img/article/7883/19_main.1484438353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/19_tn.1484438353.jpg Происшествия Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь

Экс-командир "Торнадо" заявил, что не резал ухо подчиненному в СИЗО

Сегодня, 07:29

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь

Экс-командир расформированной спецроты &quot;Торнадо&quot; Руслан Онищенко фото: Facebook
Экс-командир расформированной спецроты "Торнадо" Руслан Онищенко фото: Facebook

Арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко уверяет, что не отрезал ухо своему бывшему подчиненному Максиму Глебову. Об этом экс-командир "Торнадо" заявил "Громадському".

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь. "Я пытался понять, что делать. Я вытирал кровь, чтобы увидеть рану и понять, что нужно: тряпка, снег ли перекись водорода", – сказал Онищенко.

Ранее в сети появилось видео из Лукьяновского СИЗО, на котором видно, что Онищенко, вероятно, отрезает ухо своему бывшему подчиненному.

11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцев" Максим Глебов отрезал себе ухо.

Комбат "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоции после суда".

Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательства майора Лукьяновского СИЗО.
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