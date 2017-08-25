Герой Украины о взрыве на Грушевского: "Мои родные пострадали случайно"

Военный сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи – из руки и шеи

Военный Валерий Чибинеев, родственники которого были ранены взрывом на улице Грушевского 24 августа, считает, что они пострадали случайно.

Об этом сообщает hromadske.ua.

"Я думаю, что это ряд случайностей, и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", – сказал он.

Мужчина сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи – из руки и шеи.

"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь, из чего это, но официально это следователи выяснят", – сказал он.

Чибинеев пока не знает деталей расследования, пострадавшие находятся в двух больницах.

"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", – сказал он.

Сейчас Чибинеев продолжает служить в 79-й бригаде.

Напомним, что взрыв произошел на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Сообщалось, что в результате взрыва пострадала семья из трех человек. Позже оказалось, что это были жена, теща и друг семьи Чибинеева.

Звание Героя Украины Чибинееву присвоили на День Независимости в 2016 году.