Герой Украины о взрыве на Грушевского: "Мои родные пострадали случайно"

Сегодня, 15:59

Военный сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи – из руки и шеи

Взрыв на Грушевского напугал киевлян
Взрыв на Грушевского напугал киевлян

Военный Валерий Чибинеев, родственники которого были ранены взрывом на улице Грушевского 24 августа, считает, что они пострадали случайно.

Об этом сообщает hromadske.ua.

"Я думаю, что это ряд случайностей, и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", – сказал он.

Мужчина сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи – из руки и шеи.

"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь, из чего это, но официально это следователи выяснят", – сказал он.

Чибинеев пока не знает деталей расследования, пострадавшие находятся в двух больницах.

"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", – сказал он.

Сейчас Чибинеев продолжает служить в 79-й бригаде.

Напомним, что взрыв произошел на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Сообщалось, что в результате взрыва пострадала семья из трех человек. Позже оказалось, что это были жена, теща и друг семьи Чибинеева.

Звание Героя Украины Чибинееву присвоили на День Независимости в 2016 году.
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