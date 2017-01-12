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Горе-мать, заморившая голодом двух детей, останется в СИЗО (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/88_main.1484245591.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/88_tn.1484245591.jpg Происшествия Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь

Горе-мать, заморившая голодом двух детей, останется в СИЗО (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:42

Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь


Женщина, которая на девять дней бросила двоих маленьких детей в запертой квартире в столице, останется в СИЗО.

Ее апелляционную жалобу суд не рассмотрел, поскольку Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь.

По словам адвоката, подзащитная опасается за свою жизнь. Дескать, ей угрожают физической расправой.

"Там и угрозы есть, СМС приходят на телефоны. Причем интересно, что слышит от мужчин", – сказал Виктор Чевгуз, адвокат.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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