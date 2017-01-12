Горе-мать, заморившая голодом двух детей, останется в СИЗО (видео)

Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь

Женщина, которая на девять дней бросила двоих маленьких детей в запертой квартире в столице, останется в СИЗО.

Ее апелляционную жалобу суд не рассмотрел, поскольку Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь.

По словам адвоката, подзащитная опасается за свою жизнь. Дескать, ей угрожают физической расправой.

"Там и угрозы есть, СМС приходят на телефоны. Причем интересно, что слышит от мужчин", – сказал Виктор Чевгуз, адвокат.

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