Горе-мать, заморившая голодом двух детей, останется в СИЗО (видео)
События на ТК Украина
Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь
Женщина, которая на девять дней бросила двоих маленьких детей в запертой квартире в столице, останется в СИЗО.
Ее апелляционную жалобу суд не рассмотрел, поскольку Владислава Трохимчук ехать на заседание отказалась. Не вышла и на видеосвязь.
По словам адвоката, подзащитная опасается за свою жизнь. Дескать, ей угрожают физической расправой.
"Там и угрозы есть, СМС приходят на телефоны. Причем интересно, что слышит от мужчин", – сказал Виктор Чевгуз, адвокат.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Комментарии