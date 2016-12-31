Итоги года в Киеве: нашумевшие ДТП

Смертельная погоня за BMW

Ночью 7 февраля в Киеве патрульный Сергей Олийнык участвовал в погоне за иномаркой. В ту ночь патрульные более 40 минут преследовали BMW, в котором находилось четверо парней. Авто летело на огромной скорости, а на требования остановиться 24-летний водитель не отреагировал. В итоге полицейские открыли стрельбу. Всего было выпущено 37 пуль, и одна из них стала смертельной для 17-летнего пассажира Михаила Медведева.

Установили, что роковой выстрел сделал именно Олийнык. Ему выдвинули обвинение в умышленном убийстве. В феврале суд избрал патрульному меру пресечения и отправил под арест,

2 марта суд отпустил Олийныка под круглосуточный домашний арест.

Патрульный Сергей Олийнык. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В ноябре прокуратура Киева завершила расследование по делу патрульного полицейского Сергея Олийныка, который во время погони 7 февраля за неадекватным BMW (машина удирала от полицейских через три района столицы) применил оружие и подозревается в убийстве 17-летнего пассажира авто. Материалы дела передали на ознакомления копу и его адвокату, после этого дело будет передано в суд для рассмотрения по сути.

Защита патрульного Сергея Олийныка утверждает, что пуля, убившая 17-летнего пассажира BMW Михаила Медведева, срикошетила. "Это был рикошет, что полностью разбивает позицию прокуратуры относительно умышленного убийства", — сказал Антон Геращенко, член коллегии МВД Украины.

Как утверждает защита полицейского, на основании анализов экспертов, пуля отрикошетила от опорной поверхности и вошла в тело жертвы, пройдя через кузов автомобиля, что полностью отрицает возможность умышленного убийства. По словам адвоката полицейского Ростислава Пукало, пуля, изъятая из тела Медведева, визуально отличается по результатам двух экспертиз и следственного эксперимента.

"Три изображения одной пули отличаются друг от друга. На основании этого есть сомнения, что пули — из одного пистолета. Соответственно, нам придется обращаться в суд, чтобы он назначил повторную экспертизу", — объясняет Пукало и выступает против передачи дела в суд. "Дело является еще очень сырым", — говорит адвокат.

В конце декабря дело скандального полицейского Сергея Олийныка было передано в суд. Сам полицейский говорит, что готов к судебному заседанию, но в то же время есть претензии к следствию.

Трагедия на остановке

20 июня примерно в 19:15 автомобиль Opel Vectra двигался в крайней левой полосе проезжей части проспекта Бандеры (Московского) со стороны улицы Новоконстантиновской в направлении улицы Богатырской. Водитель сбил людей на остановке общественного транспорта.

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, который отъезжал от остановки общественного транспорта, после чего выехал за пределы проезжей части и сбил пешеходов, находившихся на остановке.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили тяжелые телесные повреждения, двое – травмы средней степени тяжести, еще двое – легкие травмы.

Водитель вылетел на остановку с людьми. Фото: Анна Сытнык

Водителю Opel Vectra объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пьяная авария с детьми и увольнение

В начале июля вечером на трассе Боярка — Забирье иномарка Audi Q7 на полной скорости вылетела на встречку и в лоб столкнулась с авто, в котором ехала семья с тремя детьми. К счастью, все остались живы, но когда стали известны имена участников и поведение одного из них — разразился скандал.

Пострадавшими оказались известный фотограф Максим Левин и его родные. Из-за столкновения в больницу с травмами попали жена фотокора Валентина и их сын Ярема.

Виновником аварии оказался директор по грузоперевозкам и логистике "Укрзализныци" Иван Федорко. По словам очевидцев, он был "в стельку пьян" и пытался вызвонить подмогу. Коллеги фотографа с его слов рассказывают, что к Федорко приехал неизвестный мужчина, и они начали всех убеждать в том, что за рулем был товарищ Федорко, а не сам чиновник. "Я был на месте ДТП примерно через 3—5 минут после аварии. Оказывал помощь жене и пытался поставить на место это пьяное существо, которое всех пыталось убедить, что за рулем был не он, а его водитель", — рассказал очевидец Александр Кравченко.

Далее Федорко начал размахивать ксивой о якобы причастности к МВД (ведомство это опровергает. — Авт.). Приехавшие на место полицейские отвезли его в больницу для освидетельствования наличия алкоголя в крови. Но оттуда чиновник сбежал. "В итоге нашелся в реанимации ведомственной больницы. Теперь у дверей дежурят наши люди и ждут когда он будет в состоянии разговаривать", — объяснил "Сегодня" спикер облполиции Киевщины Николай Жукович.

В "Укрзализныце" отреагировали на скандал — Федорко был уволен с должности: "Компания выражает соболезнования пострадавшим в ДТП и надеется на объективное расследование причин аварии".

ДТП со стрельбой и пьяным депутатом

В конце июля в столице "отличился" 27-летний депутат Макаровского райсовета Матвей Евсеенко — устроил стрельбу, а после — серьезную аварию, отправив пожилую пару в реанимацию. Виновника задержали. Экспертиза подтвердила, что он был пьян.

Резонансный случай произошел около 01:00 на Кольцевой дороге в Святошинском районе. Все началось с конфликта возле одного из гипермаркетов, в котором участвовал депутат райсовета Матвей Евсеенко. Очевидцы говорят, что он достал оружие и по неосторожности ранил сам себя в руку. На место происшествия вызвали полицию, но Евсеенко попытался сбежать на своей Toyota Land Cruiser. Он рванул в сторону Одесской площади, преследуемый двумя патрулями. Уходя от погони, Toyota пошла на разворот и рванула... навстречу транспорту. Практически сразу депутатское авто врезалось в "Волгу" с прицепом, в которой ехала пожилая пара — муж и жена, а прицеп ударил еще и проезжающую "Мазду".

Авария. Депутат, уходя от погони на Toyota, выехал на встречку. Фото: А. Ракитин

Только после столкновения Toyota наконец остановилась, но водитель заблокировался в машине и не выходил. Полицейские достали его, разбив стекло. "Волгу" же смяло настолько сильно, что пострадавших людей из нее пришлось доставать спасателям — они срезали крышу. Пожилых мужчину и женщину увезли в реанимацию с черепно-мозговыми травмами, многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.

После оформления ДТП Евсеенко также вызвали скорую, которая должна была доставить водителю Toyota в больницу. "Но там он от госпитализации отказался и скрылся. По всем известным адресам мужчина не появлялся. Были даны ориентировки во все области Украины, уведомлена погранслужба и другие ведомства... Вскоре его нашли в другом медучреждении, и в субботу он был задержан", — рассказали в ГУ НП Киева.

В прокуратуре Киева сообщили, что задержанному инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями — от 3 до 8 лет тюрьмы. "Экспертиза подтвердила наличие в крови водителя 1,85 промилле алкоголя. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания", — говорят в прокуратуре. Вчера депутату объявили о подозрении в совершении преступления, а сегодня-завтра суд изберет ему меру пресечения. Прокуратура настаивает на его содержании под стражей. Правоохранители разбираются не только с обстоятельствами аварии, но и с конфликтом, который ей предшествовал. В ходе досудебного расследования будет окончательно определена квалификация всех действий, совершенных Матвеем Евсеенко в тот вечер.

После случившегося жители столицы упрекают полицейских за то, что они не открыли огонь и не остановили авто, чтобы предупредить ДТП. Матвея Евсеенко в соцсетях называют мажором, требуют для него самого жестокого наказания, пишут, что его поведение и раньше было неидеальным. Сам Евсеенко написал в Facebook, что признает свою вину и раскаивается, но о том, почему оказался пьяным за рулем, и о конфликте с оружием умолчал.

"Я совершил ДТП, и по моей вине ни в чем невинные люди получили тяжелые телесные повреждения. Я обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы эти люди выздоровели. Конечно, прощения мне нет, но все же я обязан извиниться перед пострадавшими, их семьей, и при первой возможности сделаю это лично. Я признаю свою вину и всю ответственность беру только на себя... Я никуда не убегал из Украины и не собираюсь. Я никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не занимаюсь незаконной деятельностью. Я не отказываюсь от ответственности и готов ответить перед законом", — написал Евсеенко. Его поддерживают знакомые и друзья, которые отзываются о нем положительно. Мол, всего в жизни добился сам, в том числе заработал на авто, помогает односельчанам, малообеспеченным семьям, военным.

Отец и сын погибли одновременно

6 ноября на проспекте Ватутина в Днепровском районе Киева мужчина с ребенком выбежали на проезжую часть и попали под колеса "Ланоса". В результате отец от полученных ранений погиб на месте происшествия, а его сын ночью скончался в больнице.

Фото: dtp.kiev.ua

21-летний сын погибшего мужчины, который вместе с младшим ребенком перебегал проспект Ватутина, рассказал, что его мать с третьим, 2-летним сыном, находилась в то время дома, а отца с 7-летним мальчиком сопровождали старший сын и его девушка.

Все они возвращались домой после циркового представления. И никаких споров между ним и отцом по дороге не возникало.

"Никаких споров не было. Я был со своей девушкой, а папа – с моим братом. Мы пошли в цирк, после цирка хотели добраться метро, мы не видели никаких переходов и начали искать. Папа у меня не употреблял алкоголя почти никогда, и тогда также был абсолютно трезвым. Получилось так, он сказал – "надо перебежать". Я не знаю, что у него в голове было. Я остановился посмотреть на карте в телефоне, где найти переход и долго искал, а они пошли в обратную сторону в направлении Троещины, а потом вернулись и пошли в сторону остановки. Я подумал, они на остановке подождут какой-то транспорт, а они пошли дальше и начали перебегать дорогу", – рассказал по телефону 21-летний парень.

Парень с девушкой за короткий промежуток времени также пошли в направлении остановки и увидели, что некоторые машины остановились с аварийной сигнализацией, а вскоре прибыла карета скорой. Подойдя еще ближе, парень увидел под одеялом своего 7-летнего брата.