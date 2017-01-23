Из подпольного цеха в Киеве правоохранители изъяли 10 тонн "паленой" водки (фото)

В одном из районов столицы полиция выявила оборудованый подпольный цех по производству суррогата

В Киеве оперативники Управления по защите экономики выявили подпольный цех по производству водки. Выпуск "напитка" был налажен в гаражных боксах в Дарницком районе столицы, сообщают в ведомстве.

Производство "паленой" водки было налажено в гаражных боксах. Фото: npu.gov.ua

По данным правоохранителей, суррогат продавался с территории цеха в пластиковых 10-литровых бутылях. Стоимость одного литра составляла 25 гривен.

При обыске подпольного цеха правоохранители изъяли 5 тысяч литров спирта, 1,3 тысячи литров готовой водочной продукции, 370 пластиковых бутылей с водочной смесью и оборудование для изготовления суррогата.

Из подпольного цеха полиция изъяла 10 тонн суррогата. Фото: npu.gov.ua

"В общем с незаконного оборота сотрудники Управления по защите экономики в г. Киеве изъяли 10 тонн фальсификата. По предварительным данным, его стоимость составляет более 375 тысяч гривен", – говорится в сообщении.