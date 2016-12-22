Как под Киевом пожарные спасали кота

В Барышевке вчера утром, в 9:55, в пожарную часть поступил необычный вызов: в одном из частных дворов на Киевской улице кот взобрался на высокое дерево. Домашний любимец не мог самостоятельно слезть и жалобно мяукал, рассказали в ГСЧС Киевской области.

По прибытию спасателей на место спасатели выяснили, что котик взобрался почти на самую верхушку дерева и сидит на тонких ветках на высоте около пяти метров.

С помощью ручной лестницы спасателям удалось спустить четверолапого "пострадавшего" на землю.