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Как под Киевом пожарные спасали кота http://www.segodnya.ua/img/article/7819/52_main.1482401682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/52_tn.1482401682.jpg Происшествия Домашний питомец жалобно мяукал

Как под Киевом пожарные спасали кота

Сегодня, 12:10

Домашний питомец жалобно мяукал

Пожарные спасли котика. Фото: ГСЧС Киевской области
Пожарные спасли котика. Фото: ГСЧС Киевской области

В Барышевке вчера утром, в 9:55, в пожарную часть поступил необычный вызов: в одном из частных дворов на Киевской улице кот взобрался на высокое дерево. Домашний любимец не мог самостоятельно слезть и жалобно мяукал, рассказали в ГСЧС Киевской области.

По прибытию спасателей на место спасатели выяснили, что котик взобрался почти на самую верхушку дерева и сидит на тонких ветках на высоте около пяти метров.

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С помощью ручной лестницы спасателям удалось спустить четверолапого "пострадавшего" на землю.

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Источник:

"Сегодня"

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