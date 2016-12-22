Как выглядит место гибели строителя в Киеве (фото)

На странице Киевской аварийно-спасательной службы в Facebook появились фотографии с места ЧП на улице Лобачевского.

Напомним, сегодня в 10:55 оперативный дежурный управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА получил сообщение, что по улице Лобачевского, 7 произошел обвал технологической площадки строительного крана, на которой находились люди. На место сразу выехали спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшим и спустить их с 70-тиметровой высоты на землю.

Оказалось, что в результате падения один рабочий, 1966 г.р., к сожалению, погиб, еще двое пострадавших в возрасте 30 и 36 лет получили многочисленные травмы. Спасатели поднялись по лестнице крана и с помощью спасательного оборудования и строительной емкости для подъема спустили пострадавших на землю и передали врачам скорой помощи.