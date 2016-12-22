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Как выглядит место гибели строителя в Киеве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/10_main.1482417982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/10_tn.1482417982.jpg Происшествия На стройке обвалилась площадка строительного крана  

Как выглядит место гибели строителя в Киеве (фото)

Сегодня, 16:44

На стройке обвалилась площадка строительного крана

 

На странице Киевской аварийно-спасательной службы в Facebook появились фотографии с места ЧП на улице Лобачевского.

Напомним, сегодня в 10:55 оперативный дежурный управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА получил сообщение, что по улице Лобачевского, 7 произошел обвал технологической площадки строительного крана, на которой находились люди. На место сразу выехали спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшим и спустить их с 70-тиметровой высоты на землю.

Оказалось, что в результате падения один рабочий, 1966 г.р., к сожалению, погиб, еще двое пострадавших в возрасте 30 и 36 лет получили многочисленные травмы. Спасатели поднялись по лестнице крана и с помощью спасательного оборудования и строительной емкости для подъема спустили пострадавших на землю и передали врачам скорой помощи.
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Источник:

"Сегодня"

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