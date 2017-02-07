Как выглядит простреленное окно кабинета судьи в Киеве

Пулю изъяли и направили для проведения экспертизы

Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения окна в помещении суда.

Напомним, неизвестный повредил окно в рабочем кабинете Киевского областного административного суда. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Полиция Печерского управления полиции информацию о правонарушениях получила вчера вечером. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

На месте в полицию обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами – предмет, похожий на пулю.

Пулю изъяли и направили для проведения экспертизы.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя.