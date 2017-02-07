Как выглядит простреленное окно кабинета судьи в Киеве
Пулю изъяли и направили для проведения экспертизы
Кабинет судьи. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Кабинет судьи. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Кабинет судьи. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Кабинет судьи. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения окна в помещении суда.
Напомним, неизвестный повредил окно в рабочем кабинете Киевского областного административного суда. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Полиция Печерского управления полиции информацию о правонарушениях получила вчера вечером. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.
На месте в полицию обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами – предмет, похожий на пулю.
Пулю изъяли и направили для проведения экспертизы.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя.
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