Как выглядят руины киосков на КПИ в Киеве

Вчера, 13:38

Киевляне предлагают выйти на субботник, чтобы расчистить проход и не ходить по проезжей части

 


Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ

Снесенные киоски на КПИ
фото: Данил Павлов

 


В Киеве на месте снесенных МАФов возле станции метро "Политехнический институт" торговцы пытаются спасти уцелевший товар. Из-под обломков достают коробки с сушками и печеньем, пакеты с соком и другие продукты.

Кроме того, владельцы киосков разместили на месте разрушенных конструкций несколько плакатов с критикой столичной власти.

"Проходил здесь только что, на этот раз снесли существенно, ремонтировать нечего. Теперь бы еще убрать, потому что пройти там невозможно по тротуару, люди обходят по проезжей части. Если надо будет, готов сам поработать руками и убрать пару квадратных метров, я субботники люблю", – пишет в Facebook киевлянин Ihor Ivanov.

Как заверил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, коммунальные службы вывезут мусор до конца сегодняшнего дня.

Напомним, сегодня возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве был проведен демонтаж шести незаконно размещенных временных сооружений, а также торгового ряда, в который были смонтированы несколько киосков, общей площадью около 200 квадратных метров.
продукты, фото, кпи, демонтаж, мафы, киоски, торговцы
Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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