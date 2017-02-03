Киев превратился в каток, горожане массово падают на тротуарах (фото)

Сегодня, 15:44

Ступеньки обледенели, ходить по улице стало опасно

 


Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Обледеневшие тротуары. Фото: Ирина Ковальчук

Киевляне жалуются на то, что тротуары в городе обледенели и стали очень скользкими.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", на Березняках сейчас – сплошной каток, пешеходы постоянно падают.

Ступеньки в переходах обледенели. На почту доставлены не все посылки – машины некоторых фирм решили сегодня не выезжать. Единственное место, где посыпали песком – между домами.

Напомним, в Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.
каток, лед, киевляне, тротуары, скользко
Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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