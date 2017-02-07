Киев стоит в 9-балльных пробках

Сегодня, 18:46

Движение затруднено на большинстве центральных улиц и проспектов

 

В Киеве - масштабные пробки
В Киеве - масштабные пробки. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве во вторник, 7 февраля, по состоянию на 18:45 на дорогах образовались 9-балльные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

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В центре города масштабные заторы возникли на Крещатике, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, ул. Владимирской, Прорезной, Льва Толстого, Большой Васильковской, Большой Житомирской.

Также парализовано движение транспорта на ул. Гетьмана, Телиги, Шамрыло, на проспекте Лобановского, Кольцевой дороге.

Кроме того, затруднено движение транспорта на Южном мосту – в обе стороны, на Московском мосту в сторону Троещины, а также на улице Саперно-Слободской.

Напомним, утром в понедельник, 6 февраля, из-за сложных погодных условий и снегопада в Киеве были зафиксированы 10-балльные дорожные пробки и массовые ДТП.
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Источник:

"Сегодня"

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