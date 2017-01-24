Киев в блокаде: что это было, кто и зачем перекрывал въезды в столицу

Что произошло

С 7:00 утра 24-го января основные въезды в Киев были частично заблокированы. По информации Укравтодора, частично было ограничено движение в направлении дорог Киев-Чернигов, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Чоп и Киев-Ковель.

На Броварском направлении активисты частично заблокировали въезд и подожгли шины возле контрольного пункта Быковня.

Как сообщает "112 Украина", на Одесской трассе было заблокировано две из четырех полос движения. Активисты зажгли несколько десятков шин. Ни спасатели, ни правоохранители не вмешивались, но держали ситуацию под контролем.

На Бориспольском шоссе около двух десятков протестующих заблокировали две полосы движения и подожгли шины. В акции протеста участвовали в основном автомобили с иностранной регистрацией, с литовскими, польскими и словацкими номерами.

По словам спикера управления Национальной полиции в Киеве Оксаны Блищик, грубых нарушений порядка в ходе акции не был, ситуация полностью контролировалась правоохранительными органами. Как сообщают в ГСЧС, ими было задействовано 5 пожарных машин и около 25-ти человек личного состава (по одной машине на каждый пункт в Бориспольском, Броварском, Житомирском, Одесском и Гостомельском направлении).

В 12:00 около 50-ти автомобилей оставили контрольно-пропускные пункты и в сопровождении полиции переместились под Кабинет министров. По словам активистов, они собираются встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. "В центре города мы тоже вынуждены были усилить меры безопасности. Там сейчас находятся 400 правоохранителей", – сообщила Блищик.

Кто блокировал въезды в Киев

Организатор акций протеста – движение "Авто Евро Сила". Один из его идейных вдохновителей – Александр Чернявский, который также имеет отношение к бизнесу по поставкам европейских автомобилей "под ключ". Частичным блокированием въездов в Киев занимались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. До этого в Одессе была организована "репетиция" блокирования въездов в столицу.

Чего хотят активисты

Протестующие хотят, чтобы Верховная Рада не затягивала принятие законопроекта 5567. Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования) был подан в Верховную Раду 21-го декабря 2016-го и инициирован целым рядом депутатов (среди них – внефракционные Владимир Парасюк и Виктор Балога, депутат из партии "Воля" Юрий Деревянко, глава "радикалов" Олег Ляшко и братья Дубневич из БПП). Кстати, на официальном сайте "Авто Евро Силы" вместо 5567-го законопроекта дважды стоит переадресация на законопроект 4223 (относительно создания благоприятных условий для использования автомобилей с иностранной регистрацией) авторства Виктора Балоги и Владимира Парасюка, находящегося в Верховной Раде еще с марта прошлого года.

В чем суть закона

Законопроект 5567 предусматривает условное частичное освобождение от налогообложения таможенными платежами при временном ввозе до одного года транспортных средств для личного пользования граждан Украины. Однако только в отношении старых автомобилей (от 7-ми лет и старше). Если же после временного собственник захочет растаможить автомобиль, то все уплаченные в бюджет средства на основании временного ввоза будут зачтены в необходимую для растаможки сумму.

Кроме того, в течение двух месяцев с момента вступления в силу закона можно будет легализовать все автомобили с иностранной регистрацией, которые уже находятся на территории Украины. Сегодня, как сообщает активист Радим Романюк, около 1,5 украинских водителей ездят на авто с иностранными номерами. Украинцы имеют право временно возить авто из-за границы только в режиме "транзит" на 5-10 суток, в то время как иностранные граждане – до одного года.

Реакция людей

Акции начались в час-пик и, естественно, вызвали негодование со стороны водителей. На Одесской трассе произошел контролируемый полицией конфликт между водителями и протестующими, в результате которого была освобождена еще одна полоса движения – митинг сместился на первую полосу.

"Не понимаю, почему я, заплативший честно все налоги, должен стоять в пробке из-за людей, которые хотят ездить на нерастаможенном автомобиле и еще что-то требовать", – возмущается киевлянин Владислав. "Я частично поддерживаю протест. Я за отмену пошлин и акцизов на авто при ввозе в Украину. Но не за иностранные номера, которые в случае ДТП или криминала не пробить по базе", – пишет Роман Петушков.

Официальная реакция

Советник вице-премьер-министра Василий Шевченко, попавший из-за проводимых акций в затор, выражения не подбирал.

Один из инициаторов законопроекта Олег Ляшко также протестующих не понял и назвал преступниками. "Никто ни при каких благих поводах не может блокировать жизнедеятельность столицы воюющей Украины. В условиях войны это преступление! Чтобы победить агрессора, Украине нужны железная дисциплина и порядок, воля и ответственность, а не анархия", – написал он в своем Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман, которого так ждут активисты, по состоянию на 16:00 к ним так и не вышел.

Что не так с этой акцией

Трассу Киев – Овруч, ведущую к Межигорью и частным владениям политиков и состоятельных людей активисты почему-то блокировать не стали. К тому же Верховная Рада вернется к работе только 7-го февраля – и только тогда сможет проголосовать за законопроект.

Также возникает вопрос, откуда в Киеве взялось столько украинских водителей с иностранной регистрацией. "Больше всего людей, которые ездят на таких автомобилях, находится на приграничных территориях. Я удивлен, что такое количество людей удалось найти в Киеве", – заметил политолог Николай Ковальчук в комментарии для телеканала NewsOne.

Что дальше

"Укравтодор" предупреждает: въезд в Киев будет частично ограничен до 21:00. В то же время, как заявляли участники акции накануне ее проведения, если сегодняшние протесты не приведут ни к какому результату, следующим действием будет перекрытие центральных улиц Киева. В то же время активисты заявляют, что это последняя мирная акция.