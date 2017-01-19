Туман не отступает из Киева: видимость составит 200-500 метров

По данным Укргидрометцентра, утром 19 января по Киеву и области туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

Спасатели призывают людей быть осторожными, особенно на дороге.

Напомним, в понедельник вечером столицу начал накрывать густой туман, а утром 17 января Киев просто "утонул в молоке". Жители из разных районов массово жаловались на запах гари и предполагали, что где-то произошел масштабный пожар, из-за которого весь город в дыму. Но и в КГГА, и ГСЧС заверили: дымка в городе — природное явление.