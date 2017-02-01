Киевлян предупреждают о таксистах-клофелинщиках

Сегодня, 14:13

Водитель напоил жертву кофе с неизвестным веществом, а когда тот отключился, – ограбил

Фото: Роман Малко, Facebook
Фото: Роман Малко, Facebook

Ночью 29-го января киевлянин Роман Малко едва не сбил раздетого молодого человека в невменяемом состоянии, сидевшего посреди дороги. Мужчине пришлось оказывать первую помощь, вызывать "скорую" и полицию. Однако через несколько дней оказалось, что "парень с передозом" на самом деле стал жертвой таксиста-клофелинщика. Об этом на своей странице Facebook пишет Роман Малко.

"Этот парень со мной связался и попросил о встрече. Парня зовут Леня. Как оказалось, Леня не то чтобы "наркоман", а отличный парень с хорошей работой, машиной и замечательной семьей", – поясняет киевлянин.

По словам парня, на самом деле он после работы загнал свою машину на ремонт в гараж, выпил немного с соседом – и вызвал такси. Так как это был выходной день, спустя час машину вызвать так и не удалось. Поэтому молодой человек вышел на дорогу и остановил таксиста "с руки".

"Последнее, что он помнит, – таксист предложил выпить по дороге кофе. Очнулся спустя 1,5 суток в больнице. Вовремя оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. Что происходило все это время – не помнит. Его просто ограбили, подсыпав в кофе неизвестное вещество", – сообщает Роман Малко.

Как утверждает жертва, у него украли 3000 грн, телефон, водительское удостоверение и кольцо. Он уже написал заявление в полицию и сдал кровь на анализы, однако пока еще не известно, какой именно препарат был подмешан в кофе. В то же время в комментариях под постом Романа другие киевляне сообщают о подобных произошедших случаях. 
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Источник:

"Сегодня"

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