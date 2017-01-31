Киевлян просят не замуровывать кошек

Из-за увеличения количества случаев, когда животных закрывают в подвальных помещениях жилых зданий зоозащитные организации Киева обратились к жителям и властям города.

"Часто в Киеве случаются такие случаи, когда утепляя на зиму дома ЖЭКи или правления ОСМД полностью замуровывают все окна подвалов, не оставляя ни одного отверстия. От этого очень страдают уличные коты, для которых подвал это единственное место, где они могут укрыться от опасности или погреться. К сожалению, кошек часто замуровывают заживо в подвалах, также выгоняют, травят или вывозят", – говорят зоозащитники.

Волонтеры составили памятку для киевлян, которая позволит сохранить жизнь животным.

1. При утеплении подвальных окон нужно оставить 1-2 небольших отверстия в привычных для кошек местах или сделать специальные дверцы для входа-выхода котов. Это никак не повлияет на теплоэффективность дома. Напротив, обеспечит необходимую вентиляцию и уменьшит количество грызунов и "подвальных блох" в подвале. Если отверстие замуровано, пожалуйста, вместе с соседями немедленно обращаетесь в ЖЭК с требованием оставить небольшой вход в подвал котам. Жители дома, которые являются совладельцами подвалов, могут инициировать подобное требование.

2. Кошки – очень чистоплотные животные, они не ходят в туалет там, где живут.

3. Коты не заносят в подвал "подвальных блох". "Подвальные блохи" появляются и размножаются в подвалах из-за влажности и сырости, отсутствия вентиляции и солнечного света, крыс и мышей.

4. Есть возможности организовать стерилизацию кошек, живущих в подвале вашего дома.

Для того, чтобы защитить животных была создана петиция – "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов".

Зоозащитники просят киевлян поддержать петицию и призывают помнить, что животные испытывают страх, боль, голод, холод так же, как люди.

Подобное решение уже приняли во Львове в 2014 году.



В других странах тоже заботятся о животных. По ссылкам доступны решения в Польше, Турции, Израиле и Италии.