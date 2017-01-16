Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Киевлян встревожил резкий запах гари в нескольких районах города http://www.segodnya.ua/img/article/7888/18_main.1484596410.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/18_tn.1484596410.jpg Происшествия Люди жалуются на дымку над городом и запах гари

Киевлян встревожил резкий запах гари в нескольких районах города

Сегодня, 21:53

Люди жалуются на дымку над городом и запах гари

Люди жалуются на дымку над городом и запах гари, фото rbc.ua
Люди жалуются на дымку над городом и запах гари, фото rbc.ua

Киевляне массово жалуются на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.

"У нас на улице Анны Ахматовой – едкий запах гари. Невозможно окна открыть для проветривания", – жалуется жительница Позняков Валентина.

В столичной ГСЧС нам сообщили, что сегодня поступает масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.

"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящих мусорных баков, но опять таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.
люди, окна, киевляне, горит, характер, запах, звонки, ГСЧС, источник, гарь, позняков, Ахматовой
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.