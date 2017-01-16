Киевлян встревожил резкий запах гари в нескольких районах города

Люди жалуются на дымку над городом и запах гари

Киевляне массово жалуются на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.

"У нас на улице Анны Ахматовой – едкий запах гари. Невозможно окна открыть для проветривания", – жалуется жительница Позняков Валентина.

В столичной ГСЧС нам сообщили, что сегодня поступает масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.

"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящих мусорных баков, но опять таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.