Киевлянам обещают грозы в течение дня

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В столице прогнозируют порывы ветра и прохладную погоду

 

До конца суток 22 августа в столице ожидается гроза
До конца суток 22 августа в столице ожидается гроза. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В ближайший час и до конца суток 22 августа в столице ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Напомним, 22 августа в столице существенно изменятся погодные условия: ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер порывы ветра 15-20 м/с, снижение температуры днем до 18-20°.

Отметим, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 августа в отдельных районах северных и центральных областей пройдут дожди с грозами.
погода, ветер, дожди, гроза, грозы
Источник:

"Сегодня"

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