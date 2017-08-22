Киевлянам обещают грозы в течение дня

В столице прогнозируют порывы ветра и прохладную погоду

В ближайший час и до конца суток 22 августа в столице ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Напомним, 22 августа в столице существенно изменятся погодные условия: ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер порывы ветра 15-20 м/с, снижение температуры днем до 18-20°.

Отметим, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 августа в отдельных районах северных и центральных областей пройдут дожди с грозами.