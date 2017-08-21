Киевлянин распространял детскую порнографию в интернете

Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой города Киева, разоблачили 30-летнего киевлянина в распространении детской порнографии, сообщают в Нацполиции.

"Мужчина, имея навыки работы в сети интернет и зная методы конспирации, распространял через интернет порнографические видеоролики с изображением детей разного возраста. Для этого злоумышленник использовал свой личный компьютер, а противоправный контент хранил на жестких и лазерных дисках", – информирует пресс-служба ведомства в субботу.

Преступной деятельностью мужчина занимался около года. Получив информацию об этом, полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения досудебного расследования, в столичной квартире злоумышленника полицейские обнаружили компьютер, который использовался для распространения запрещенного контента, а также большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания. Сейчас техника и диски изъяты и направлены в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Киевлянину грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве иностранец снимал "фильмы для взрослых" с участием несовершеннолетних.