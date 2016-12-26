Киевлянка погибла в жутком ДТП, возвращаясь с Буковеля (фото)

На трассе Киев – Чоп перевернулся микроавтобус, который вез 12 пассажиров в Киев

В Житомирской области в результате ДТП погибла киевлянка и еще шесть человек получили травмы.

Авария произошла ночью 26 декабря на 163 км автодороги Киев – Чоп, сообщает пресс-служба полиции.

"Водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Событие произошло около 3.55 вблизи с. Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы", – отмечают правоохранители.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что водитель перевозил 12 пассажиров с Буковеля Ивано-Франковской области в г. Киев. Погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате смертельного ДТП в Днепропетровской области авто разорвало на части.