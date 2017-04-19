Киевлянку, напоившую до смерти водкой свою 9-месячную дочь, отдали под суд

Сегодня, 13:59

Девочка умерла через час после употребления детской смеси с алкоголем

Мать напоила ребенка крепким алголем
Мать напоила ребенка крепким алголем

В столице будут судить 42-летнюю женщину, которая накормила свою девятимесячную дочку алкогольной смесью, сообщает прокуратура Киева.

Как уже сообщалось, в конце мая 2016 года, находясь в своей квартире, женщина приготовила для дочери молочную смесь, в которую добавила примерно от 130 до 200 мл водки, или аналогичного по "прочности" напитка, и накормила ею ребенка. Через час после употребления этой смеси девочка умерла.

Горе-матери инкриминируют умышленное убийство собственного ребенка, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

За совершенное женщине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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