Киевлянку, напоившую до смерти водкой свою 9-месячную дочь, отдали под суд
Девочка умерла через час после употребления детской смеси с алкоголем
В столице будут судить 42-летнюю женщину, которая накормила свою девятимесячную дочку алкогольной смесью, сообщает прокуратура Киева.
Как уже сообщалось, в конце мая 2016 года, находясь в своей квартире, женщина приготовила для дочери молочную смесь, в которую добавила примерно от 130 до 200 мл водки, или аналогичного по "прочности" напитка, и накормила ею ребенка. Через час после употребления этой смеси девочка умерла.
Горе-матери инкриминируют умышленное убийство собственного ребенка, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.
За совершенное женщине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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