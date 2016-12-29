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Киевская полиция начала уголовное производство по факту смертельного пожара http://www.segodnya.ua/img/article/7844/20_main.1483024139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/20_tn.1483024139.jpg Происшествия Возгорание произошло по неизвестным пока причинам  

Киевская полиция начала уголовное производство по факту смертельного пожара

Сегодня, 17:06

Возгорание произошло по неизвестным пока причинам

 

В доме находилось пять детей из разных семей. Фото: facebook.com/MNSKyiv
В доме находилось пять детей из разных семей. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, в котором погибли четверо детей.

Напомним, трагическое событие произошло в Днепровском районе столицы на Русановских садах. На месте работают сотрудники полиции, ГСНС, спасатели и медики.

Сегодня в 12:26 правоохранители получили информацию, что на улице Садовой горит небольшой дом и погибли несовершеннолетние дети. Получив это сообщение, по адресу немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального и Главного управления столицы во главе с руководством.

Правоохранители установили, что в доме, который загорелся, проживала супружеская пара. По предварительной информации, в то время внутри находилось пять детей из разных семей. Четверо из них погибли в пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, дети оставались без присмотра.

По словам соседей, возгорание произошло по неизвестным пока причинам.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев этого события и устанавливают причины возгорания дома.
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Источник:

"Сегодня"

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