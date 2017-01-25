Киевские полицейские задержали мужчину с рюкзаком марихуаны

Вчера, 20:24

За свой "товар" дилер планировал получить 350 тыс. гривен

Киевские полицейские задержали мужчину с рюкзаком марихуаны
Киевские полицейские задержали мужчину с рюкзаком марихуаны

В Киеве полиция задержала 29-летнего мужчину с рюкзаком марихуаны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские задержали в Киеве мужчину с крупной партией марихуаны. При осмотре его вещей у 29-летнего молодого человека правоохранители изъяли банки и пакеты с марихуаной. Наркотическое средство находилось в спортивном рюкзаке задержанного. Общий вес изъятой партии составляет около 7 кг.

Мужчина пояснил, что изъятый у него наркотик он собственноручно вырастил и приготовил для дальнейшего сбыта на территории столицы. За свой "товар" дилер планировал получить 350 тыс. гривен.

Правонарушитель задержан. Сведения по данному факту зарегистрировали по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Изъятая марихуана направлена на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
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