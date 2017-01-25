Киевские правоохранители перекрыли международный канал наркотрафика (видео)

В Киевской области задержали четверых злоумышленников. Те якобы вербовали своих сверстников. Обещали работу туристическими гидами в Бразилии. На самом деле – заставляли перевозить килограммы кокаина.

Зарплату сулили в валюте. Перелет оплачивали сами и селили в дорогие гостиницы. На несколько дней. Потом переселяли в бараки. И теперь, чтобы получить обещанные деньги – нужно было выполнить условие.

"Вам необходимо для того, чтобы вернуться в Украину, и получить деньги, перевезти сумку, чемодан, в котором находилось драгоценные камни", – рассказывает Дмитрий Чибисов, прокурор Киевской области.

А на самом деле – кокаин. Килограммы наркотика нужно было везти в Таиланд.



"Чемоданы были закрыты на молнию. А молния сама залита клеем. То есть доступа, чтобы непосредственно увидеть, что находится в чемодане, у них не было", – уточнил Игорь Малахов, начальник отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев Национальной полиции Украины.

Перевозчиков задержали в разных аэропортах на таможенном контроле. Кого в Бразилии, а кого уже в Таиланде.

Свет на международный наркотрафик пролила завербованная украинка, которую в схему втянул ее молодой человек. Уверяет: что везет – не знала. И попала в тюрьму. Когда условия отбывания наказания смягчили, удалось бежать и добраться до консула. Еще трое наркокурьеров поневоле тоже смогли вернуться на родину. Они уже дают показания.

Еще как минимум четверо завербованных украинцев до сих пор в застенках бразильской и таиландской тюрем. Один из них приговорен к 25 годам заключения. Но прокуроры подозревают: пострадавших от этой банды может быть гораздо больше.

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