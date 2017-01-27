Киевские предприниматели устроили свалку отходов в городе (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 13:41

Власти заверили – мусорного полигона в спальном районе столицы больше не будет


Задыхаются от мусора. Столичные предприниматели устроили свалку отходов прямо в городе. Горы мусора растут каждый день. Местные жители в панике.

Предприятие, которое арендует этот участок у Киевского радиозавода, свозит мусор отовсюду. Частная контора должна сортировать его и утилизировать, а вместо этого – складирует в спальном районе рядом с многоэтажками.

"Народ очень сходит с ума от этого. Мы по ночам дежурили – были фуры с львовскими номерами", – говорит Александр Максимчук.

Ни окна открыть, ни прогуляться – дышать нечем, жалуются люди.

В частном предприятии, которое устроило этот мусорный полигон, не хотят общаться – на телефоне срабатывает автоответчик.

В "Киевкоммунсервисе" обещают – через неделю должны все расчистить, если техника не подведет.

"С утра сломался экскаватор, второй приехал после обеда – есть объективные факторы, которые могут повлиять на сроки", – уверяет Евгений Русин, директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

Столичные власти заверили – свалки в спальном районе Киева больше не будет.

"Для предотвращения появления этой свалки в будущем эту территорию мы берем в аренду у радиозавода. Здесь мы будем хранить свое имущество", – уточнил Евгений Русин, директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

На предпринимателей, устроивших в столице несанкционированную свалку, районная администрация уже подала заявление в полицию и экоинспекцию.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
киев, заявление, мусор, предприятие, власти, полигон, свалки, запах, предприятия, экскаватор, Киевкоммунсервис
Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

"Сгоревшая" свалка возле Львова. Фото: ecology.unian.net.

Львовский мусор поедет в Черновцы

9 Августа 2016, 11:03

На Буковине согласились принять 5 000 кубов бытовых отходов

Днепр

В горсовете обещают вплотную заняться ликвидацией свалок. Фото: nospress.ru

В Днепре начали борьбу со свалками

10 Ноября 2016, 23:55

Каждому району выдано поручение в двухнедельный срок предоставить нам информацию о несанкционированных свалках

Люди

Жители села под Киевом не дают проехать мусоровозам на свалку

10 Августа 2016, 21:31

Закрыть свалку - недостаточно, говорят экологи

Володимир Тищенко

У киян через суд відбирають сквер на Осокорках

29 Августа 2016, 13:28

Запад

Возле Львова перекрыта международная трасса: селяне ждут Садового

26 Августа 2016, 11:53

Местные жители не хотят, что  территорию возле Грибовицкой свалки  начали возить мусор

Карина Самохвалова

Бомба, любов і зрада. Як це було 110 років тому

22 Декабря 2016, 11:15

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования