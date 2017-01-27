Киевские предприниматели устроили свалку отходов в городе (видео)

Власти заверили – мусорного полигона в спальном районе столицы больше не будет

Задыхаются от мусора. Столичные предприниматели устроили свалку отходов прямо в городе. Горы мусора растут каждый день. Местные жители в панике.

Предприятие, которое арендует этот участок у Киевского радиозавода, свозит мусор отовсюду. Частная контора должна сортировать его и утилизировать, а вместо этого – складирует в спальном районе рядом с многоэтажками.

"Народ очень сходит с ума от этого. Мы по ночам дежурили – были фуры с львовскими номерами", – говорит Александр Максимчук.

Ни окна открыть, ни прогуляться – дышать нечем, жалуются люди.

В частном предприятии, которое устроило этот мусорный полигон, не хотят общаться – на телефоне срабатывает автоответчик.

В "Киевкоммунсервисе" обещают – через неделю должны все расчистить, если техника не подведет.



"С утра сломался экскаватор, второй приехал после обеда – есть объективные факторы, которые могут повлиять на сроки", – уверяет Евгений Русин, директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

Столичные власти заверили – свалки в спальном районе Киева больше не будет.

"Для предотвращения появления этой свалки в будущем эту территорию мы берем в аренду у радиозавода. Здесь мы будем хранить свое имущество", – уточнил Евгений Русин, директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

На предпринимателей, устроивших в столице несанкционированную свалку, районная администрация уже подала заявление в полицию и экоинспекцию.

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