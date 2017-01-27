Киевского чиновника будут судить за растрату в 300 тысяч гривен

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них "Магистраль" по подозрению в растрате бюджетных средств, сообщили в ведомстве.

Так, чиновник закупил для нужд предприятия горюче-смазочные материалы по безосновательно завышенным ценам, чем были определены заключенным договором. Такими действиями государственному бюджету нанесен ущерб в размере свыше 300 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины направено в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.