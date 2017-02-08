Кражи из магазинов в Киеве: воры срезают сигнализацию ножницами и прячут краденое в специальные пакеты

Воры, промышляющие в столичных супермаркетах и ТРЦ, становятся все более находчивыми. В одном из ТРЦ на Печерске на краже двух пар джинсов и свитера попался 31-летний киевлянин. Он обернул одежду спецматериалом, чтобы обмануть сигнализацию. Сотрудники магазина вовремя вызвали полицию.

БЕЗ ДЕНЕГ И В ОДЕЖДЕ. "Подозреваемого задержали при выходе из ТЦ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — рассказали нам в полиции и добавили: чтобы вынести товар, воры идут на всевозможные ухищрения — маникюрными ножницами срезают мини-сигнализации или вообще переодеваются в краденое. К примеру, в одном из ТРЦ Шевченковского района 52-летний черкасчанин пытался выйти из магазина спорттоваров в неоплаченных куртке и ботинках, но сработала сигнализация, и его задержали.

По словам правоохранителей, кражи из магазинов воры объясняют отсутствием средств на покупку понравившейся одежды или продуктов. "В Оболонском районе, в магазине одежды, 21-летний студент украл пару мужских туфель за 800 гривен, а когда был задержан, сознался, что ему не хватило денег за них рассчитаться. В Дарнице, возле одного из продмагов, полиция поймала 38-летнюю киевлянку, которая наворовала целый проднабор, набив сумочку колбасой, сыром, мясом, конфетами и хлебом. Полицейским свой поступок женщина объяснила отсутствием средств", — рассказали правоохранители.

С ПЕРФОРАТОРОМ. Не обходят стороной воры и узкоспециализированные магазины. На Оболони 40-летний виннитчанин дважды попытался вынести из одного и того же маркета перфоратор стоимостью 3 тыс. грн и оба раза был задержан. Первый раз полицейские взяли у него объяснения и отпустили под личное обязательство, а через пять часов любителя стройинструментов снова задержала охрана магазина. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В том же районе, но уже в магазине автозапчастей, задержали вора, пытавшегося украсть 10-килограммовую автолебедку за 3,5 тыс. грн. Попавшись на горячем, 38-летний мужчина бросил добычу и хотел сбежать, но охранники заблокировали двери.

Задержали. Из магазина на Оболони вор дважды воровал перфоратор, а второй — унес автолебедку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ. Как признаются в столичных ТРЦ, даже самая современная охранная система не всегда спасет. "Есть такие умельцы, которые, если захотят — то вынесут", — говорят в одном из ТЦ. Так, к 8 годам тюрьмы за кражу в столичных ювелирных магазинах приговорили 39-летнего грузина. Он вынес женские часы с бриллиантами и золотой браслет на общую сумму в 650 тыс. грн. "Он выискивал дорогие ювелирные украшения и, отвлекая внимание продавцов, похищал украшения", — рассказали в прокуратуре Киева.