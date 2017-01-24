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Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: мужчина бросился под колеса авто (18+) (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/55_main.1485248115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/55_tn.1485248115.jpg Происшествия Пешеход погиб мгновенно  

Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: мужчина бросился под колеса авто (18+) (фото)

Сегодня, 10:54

Пешеход погиб мгновенно

 

В Киеве на Окружной ночью произошло смертельное ДТП: у Жулянского путепровода мужчина бросился под колеса автомобиля "Митсубиши".

Мужчина погиб мгновенно. Часть мозга осталась на асфальте.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, несколько дней назад на Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса. После этого его переехали еще несколько автомобилей. Пешехода протащили по дороге более чем на 50 метров.
ДТП, фото, авто, пешеход, погиб, колеса, бросился
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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