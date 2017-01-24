Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: мужчина бросился под колеса авто (18+) (фото)
Пешеход погиб мгновенно
В Киеве на Окружной ночью произошло смертельное ДТП: у Жулянского путепровода мужчина бросился под колеса автомобиля "Митсубиши".
Мужчина погиб мгновенно. Часть мозга осталась на асфальте.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
Напомним, несколько дней назад на Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса. После этого его переехали еще несколько автомобилей. Пешехода протащили по дороге более чем на 50 метров.
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