Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: мужчина бросился под колеса авто (18+) (фото)

В Киеве на Окружной ночью произошло смертельное ДТП: у Жулянского путепровода мужчина бросился под колеса автомобиля "Митсубиши".

Мужчина погиб мгновенно. Часть мозга осталась на асфальте.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, несколько дней назад на Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса. После этого его переехали еще несколько автомобилей. Пешехода протащили по дороге более чем на 50 метров.