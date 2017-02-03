Масштабная авария на проспекте Победы в Киеве: столкнулись около десятка авто (фото)

Сегодня, 11:45

Водители рассказывают противоположные версии о причинах ДТП

 


Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

Авария на проспекте Победы. Фото: espreso.tv

В Киеве на проспекте Победы столкнулись 11 автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер управления Национальной полиции в столице Оксана Блищик.

"На проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей. Информации о тяжелых травмированных нет", – написала она.

По данным "Вартові Еспресо", столкнулись 9 автомобилей.

Водители рассказывают противоположные версии о причинах ДТП, поэтому пока не ясно, кто стал виновником столкновения.

Две машины после столкновения отбросило на тротуар. К счастью, в это время прохожих не было.

"Скорая" госпитализировала пассажира Chevrolet и пассажирку Seat Leon. Пассажиры были не пристегнуты и ударились головами о лобовое стекло.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В результате аварии в сторону центра образовалась огромная пробка.

Утром под Киевом в Немешаево произошло жуткое смертельное ДТП. Автомобиль "Опель" двигался в сторону Киева. Когда водитель пошел на обгон грузовой машины, его раскрутило, машина ударилась об отбойник, а с отбойника его кинуло на "Мерседес". От удара в "Опеле" взорвался газовый баллон. Проезжавшие мимо водители остановились и начали тушить авто. Водитель "Опеля" 1990 г.р. от полученных травм умер в больнице. Пассажирка в тяжелом состоянии находится в Бородянской больнице.

Напомним, в Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.
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