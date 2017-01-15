Масштабная авария в центре Киева: погибла 25-летняя девушка (фото)

Сегодня в 7:50 утра в самом сердце столицы, на перекрестке бульвара Шевченко и ул. Владимирской, произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись "Тойота Камри" и "Шкода Фабия". В результате, один человек погиб, еще несколько были госпитализированы.

Как говорят очевидцы, "Тойота" двигалась по бульвару Шевченко в сторону Бессарабской площади. На пересечении с ул. Владимирской она на большой скорости врезалась в бок "Шкоды". От удара "Шкода", в которой кроме водителя находилось два пассажира, отлетела на несколько метров, сбила ограждение бульвара и врезалась в лайтбокс. 25-летняя пассажирка "Шкоды" погибла на месте, водителя и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали. Также понадобилась медпомощь водителю "Тойоты". Кто из водителей нарушил ПДД, проехав на красный свет, будет разбираться следствие. Предварительно, это водитель "Тойоты".

Работали на месте аварии и спасатели. Как сообщают в ГСЧС Киева, на месте работали сотрудники 4 и 27 пожарно-спасательных частей. Они помогали доставать из авто погибшую пассажирку, а также смывали с проезжей части разлитое из-за ДТП топливо.