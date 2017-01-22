Масштабное ЧП в Киеве: затопило улицу и провалилось авто (фото)

Сегодня на ул. генерала Жмаченко произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала", в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.

Как сообщают в Центре организации и безопасности дорожного движения в Киеве, по состоянию на 13:00 участок от Дарницкого бульвара до здания №26 был полностью перекрыт для проезда.

"Вследствие аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму. Сейчас на месте работают коммунальные службы, а перекрытие движения обеспечивают патрули полиции", – сообщают в Центре.