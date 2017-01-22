Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Масштабное ЧП в Киеве: затопило улицу и провалилось авто (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/97_main.1485092959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/97_tn.1485092959.jpg Происшествия Службы работают над устранением последствий инцидента

Масштабное ЧП в Киеве: затопило улицу и провалилось авто (фото)

Сегодня, 15:46

Службы работают над устранением последствий инцидента

Сегодня на ул. генерала Жмаченко произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала", в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.

Как сообщают в Центре организации и безопасности дорожного движения в Киеве, по состоянию на 13:00 участок от Дарницкого бульвара до здания №26 был полностью перекрыт для проезда.

"Вследствие аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму. Сейчас на месте работают коммунальные службы, а перекрытие движения обеспечивают патрули полиции", – сообщают в Центре.
авто, ЧП, провалился, асфальт, прорыв, затопило, автомобиль, перекрытие, перекрытие движения, затопили, коммунальные службы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве несколько автомобилей переехали пешехода и протащили 50 метров по дороге

Сегодня, 11:06

На Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса

Происшествия и криминал

Фото с сайта autocentre.ua

В Николаеве вор-неудачник пытался продать авто его же владельцу

Сегодня, 03:15

Объявление о продаже своего Mitsubishi-Lancer потерпевшая случайно нашла в Интернете

Невероятное

Мотоциклист проехал несколько сотен метров на багажнике автомобиля, в который врезался

Сегодня, 01:09

Водитель автомобиля, видимо, решил подвезти мотоциклиста, раз уж тот все равно уже лишился своего транспорта

Авто

В январе машины подорожали на 5-10%. Фото: Baq.kz

В Украине подорожали автомобили

Вчера, 05:13

Из-за роста курса доллара цены на авто в январе повышались дважды

Происшествия и криминал

Автомобиль съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров. Фото: misto.kh.ua

Смертельное ДТП унесло жизнь молодого парня

Вчера, 03:15

Машина слетела с дороги на обочину и перевернулась. В авто находилось трое друзей

Запад

На месте происшествия. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области авто с паломниками перевернулось на глазах у полицейских: семь пострадавших

20 Января, 16:48

Микроавтобус слетел в кювет из-за скользкой дороги, а пострадавшие возвращались с паломничества к целебному источнику 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.