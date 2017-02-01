Масштабное ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: трое пострадавших, один из водителей сбежал (фото,видео)

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, масштабное ДТП с пострадавшими произошло в среду вечером в Киеве на Харьковском шоссе.

Субару повернул налево в новенький Мерседес на транзитных номерах. Мерседес на скорости протаранил стоявшую на остановке маршрутку.

Серьезно пострадал пассажир маршрутки. Госпитализирован. Водители Мерседес и маршрутки получили помощь медиков на месте. Водителя Субару не нашли. Возможно сбежал.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.