Масштабное ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: трое пострадавших, один из водителей сбежал (фото,видео)
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, масштабное ДТП с пострадавшими произошло в среду вечером в Киеве на Харьковском шоссе.
Субару повернул налево в новенький Мерседес на транзитных номерах. Мерседес на скорости протаранил стоявшую на остановке маршрутку.
Серьезно пострадал пассажир маршрутки. Госпитализирован. Водители Мерседес и маршрутки получили помощь медиков на месте. Водителя Субару не нашли. Возможно сбежал.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
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