Масштабное ДТП в Киеве с участием 7 автомобилей: в сети появились фото (фото)

В сети появилось фото с места масштабного ДТП в Киеве на проспекте Победы с участием семи автомобилей.

Фото опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что авария случилась рядом со станцией метро "Политехнический институт". По предварительным данным, причиной масштабного ДТП стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки.