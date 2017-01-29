Масштабное ДТП в Киеве с участием 7 автомобилей: в сети появились фото (фото)

Сегодня, 10:28

Авария случилась рядом со станцией метро "Политехнический институт"

В сети появилось фото с места масштабного ДТП в Киеве на проспекте Победы с участием семи автомобилей.

Фото опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что авария случилась рядом со станцией метро "Политехнический институт". По предварительным данным, причиной масштабного ДТП стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки.
киев, авария, ДТП, фото, парковки, сети

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото с сайта Newstes.ru

В Сумской области пьяный водитель сбил коляску с младенцем

Сегодня, 03:17

Легковой автомобиль пересек встречную полосу и сбил детскую коляску с 8-месячным мальчиком

Происшествия

На месте ДТП

В Киеве в масштабном ДТП разбились 7 авто

Сегодня, 00:12

Движение в сторону центра города временно перекрыто

Мир

Свадьба на Мадагаскаре. Фото: AFP

Свадьба на Мадагаскаре обернулась трагедией: в ДТП погибли 45 человек

Вчера, 18:40

Среди погибших гостей было много женщин и детей, о судьбе молодоженов не сообщается

Происшествия и криминал

В Сумской области перевернулся грузовик с десятками коров. Фото: из открытых источников

В Сумской области перевернулся грузовик с десятками коров

Вчера, 15:30

По данным полиции, водитель автомобиля уснул за рулем, вследствие чего машина слетела в кювет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования